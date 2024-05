Após chuva no Rio Grande do Sul, Exército resgata bebê de telhado em Lajeado

Cenas de resgates dramáticos - terrestres ou aéreos - têm revelado o desespero de quem ainda busca auxílio de autoridades em regiões totalmente tomadas pelas inundações no Rio Grande do Sul. Um deles foi o resgate de um bebê pelo telhado de uma casa em Lajeado, um dos municípios mais afetados.

Conforme vídeo publicado nas redes sociais, o resgate foi realizado pelo 2º Batalhão de Aviação do Exército, Batalhão Casimiro Montenegro Filho na sexta-feira, 3. Durante a ação, o profissional quebra parte do telhado com um tijolo para conseguir se posicionar melhor para entregar a criança em segurança para outro colega dentro do helicóptero.

O registro da operação emocionou internautas, que elogiaram as equipes de busca.

A maior tragédia climática já atingiu mais de 700 mil de pessoas, deixando, até o momento 66 mortes e contabilizando 101 desaparecidos. Ao todo, 332 municípios foram afetados, segundo o último balanço da Defesa Civil do Estado gaúcho. Desde a sexta-feira, 3, as inundações castigam Porto Alegre e a região metropolitana.

Nas redes sociais, moradores estão pedindo ajuda para resgatar parentes ilhados nas cidades afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Os pedidos acontecem em um cenário em que a mobilização do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e voluntários não tem sido suficiente para realizar os resgates necessários em todo o Estado. Em Gramado, uma família escapou por pouco de um deslizamento de terra na madrugada de quinta-feira, 2.