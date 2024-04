Portugal assume culpa por escravidão e massacres pela 1ª vez

SÃO PAULO, 24 ABR (ANSA) - O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu nesta terça-feira (23) que o país tem responsabilidade por crimes cometidos durante a era colonial em países como o Brasil e citou a necessidade de indenizações.

É a primeira vez em que um chefe de Estado do país faz esse tipo de reconhecimento. As declarações foram dadas em um jantar com correspondentes estrangeiros.

"Pedir desculpas é a parte fácil. Temos que pagar os custos da escravidão. Há ações que não foram punidas e os responsáveis não foram presos? Há bens que foram saqueados e não foram devolvidos? Vamos ver como podemos reparar isso", disse, sem especificar nenhum plano.

O presidente fez referência ao massacre de indígenas no Brasil, à escravização de africanos e à exploração de recursos naturais.

Portugal foi o país que mais escravizou africanos na era colonial, chegando a 6 milhões, metade do total estimado por todos os países europeus. Em 2023, Rebelo de Sousa já havia afirmado que o país devia desculpas pela escravidão e pelo colonialismo.

Contando com o Brasil, Portugal comandou um império com 14 colônias, incluindo países como Angola, Cabo Verde, Moçambique e Timor Leste.

As declarações desta terça levantaram críticas da oposição portuguesa. O partido de extrema-direita Chega publicou na conta oficial no X (antigo Twitter): "Vergonha! Se houvesse forma de destituir o Presidente da República Portuguesa neste momento, o Chega fá-lo-ia!". (ANSA).

