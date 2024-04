Google vai vetar anúncios eleitorais na plataforma a partir de maio

Do UOL, em São Paulo

O Google anunciou que vai proibir a veiculação de anúncios políticos pelo Google Ads em todo o Brasil a partir de 1º de maio, meses antes das eleições municipais.

O que aconteceu

Restrição é causada pelas resoluções eleitorais de 2024, disse a empresa. "Para as eleições brasileiras deste ano, vamos atualizar nossa política de conteúdo político do Google Ads para não mais permitir a veiculação de anúncios políticos no país", afirmou em nota.

O Google Ads inclui anúncios no YouTube e links patrocinados em buscas do Google. "Temos o compromisso global de apoiar a integridade das eleições e continuaremos a dialogar com autoridades em relação a este assunto", acrescenta o texto.

O TSE publicou as resoluções para as eleições deste ano no início de março. Uma das normas proíbe o uso de "conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados". O candidato que desrespeitar a regra pode ter o registro ou o mandato cassados.

Outra resolução veda o uso dos chamados "deepfakes", tecnologia que usa inteligência artificial para copiar rostos e vozes. No caso das eleições, é possível produzir vídeos realistas em que candidatos aparecem dizendo ou fazendo coisas que não aconteceram de verdade.

Brasil não é o único país com restrições relacionadas a esse tipo de anúncio. A página de políticas da plataforma também cita proibições no Canadá, França, Indonésia, Japão e outros