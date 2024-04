Usiminas espera custo de produção de aço estável no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Usiminas espera ter um custo total de produção de aço no segundo trimestre estável ante os três primeiros meses do ano, apesar da melhora de produtividade que a empresa vem conseguindo após a reforma geral do alto forno 3 de sua usina em Ipatinga (MG), disse o vice-presidente financeiro, Thiago Rodrigues, nesta terça-feira.

Segundo o executivo, apesar do alto forno 3 estar permitindo uma redução nos custos de produção de aço da empresa, a operação da Usiminas em Cubatão (SP) deve compensar este efeito no segundo trimestre uma vez que a unidade trabalha com placas de aço compradas de terceiro, que passaram por elevação de preço "significativo" entre o final do ano passado e início deste ano. Além disso, o custo da unidade paulista é afetado também pela desvalorização do real ante o dólar.

"Ainda estamos com expectativa de redução de custo na produção de aço, mas a taxa de câmbio e maiores preços de placas adquiridas...tendem a manter o CPV por tonelada estável", disse o executivo em conferência com analistas, após a publicação dos resultados do primeiro trimestre nesta manhã.

O executivo explicou que, diante do tempo que leva desde a compra das placas até a entrega para laminação em Cubatão, o efeito do aumento no preço do material "deve transitar pelo resultado" no segundo trimestre.

(Por Alberto Alerigi Jr.; )