Davi precisará fazer vestibular ou Enem para estudar medicina, diz Estácio

Campeão do BBB 24 (Globo), Davi, 21, terá que fazer vestibular ou utilizar a nota do Enem para fazer faculdade de medicina na Estácio. Durante a participação no reality show, ele ganhou uma bolsa de 100% para ingressar no ensino superior.

O que aconteceu

Nesta semana, Davi disse que está focado em cursar a faculdade de medicina e aguardava ligação da faculdade. "Estou aqui e vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha medicina, vou virar doutor. Para galera que está falando aí: 'Davi, você não vai ser médico', estou esperando só a faculdade me ligar."

Fala do campeão gerou burburinho nas redes sociais. No X (antigo Twitter), as pessoas começaram a questionar se Davi ingressaria direto, sem a realização de um vestibular.

Em nota ao UOL, a Estácio afirmou que ele terá que fazer prova. Segundo a instituição, ele deverá prestar vestibular ou ser classificado utilizando a nota do Enem.

O Davi foi contatado por nossos representantes e está ciente e alinhado com o fato de que a carreira de medicina requer grande comprometimento, foco e disciplina. Ele também está a par de que precisará cumprir os requisitos legais de ingresso para sua graduação (prestar vestibular e ser aprovado ou ser classificado utilizando a nota do Enem). Vencida essa etapa, temos certeza de que ele atingirá seus objetivos com dedicação e competência e será uma experiência transformadora para ele e sua família. Encorajamos o Davi a se preparar adequadamente para essa etapa, pois ela é obrigatória e fundamental para garantir um início promissor para sua trajetória profissional na medicina. Nota da Estácio ao UOL

Nota de corte de medicina pelo Enem é cerca de 750. A menor nota de corte divulgada pelo Sisu neste ano de ampla concorrência (ou seja, sem levar em consideração os sistemas de cotas) foi de 775,96, na Ufersa. A Estácio não divulgou a nota de corte para o curso, mas em artigo no site a faculdade explica que o candidato deve ter "desempenho mínimo de 300 pontos na redação e 100 pontos em cada uma das provas objetivas."