Expectativa do mercado financeiro para inflação de 2024 sobe para 3,73%

Os analistas do mercado financeiro elevaram as expectativas de inflação para este ano. Segundo os dados divulgados nesta terça-feira (23) pelo BC (Banco Central), o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) vai encerrar 2024 com alta de 3,73%, ante variação de 3,71% prevista na semana passada.

Como deve ser a inflação

Se confirmada, a expectativa mostra que a inflação oficial fechará o ano dentro da meta. O intervalo estabelecido pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) determina que IPCA deve terminar este ano em 3%. O valor tem margem de tolerância de 1,5 ponto percentual, entre 1,5% e 4,5%.

Para este mês de abril, a previsão é que o IPCA apresente alta de 0,3%. Isso representa que a inflação pode ganhar força diante do avanço de 0,16% dos preços em março. Para maio e junho, as projeções são de alta do índice oficial são de 0,25% e 0,17%, respectivamente.

As expectativas para a inflação de 2024 também subiram, de 3,56% para 3,6%. Já para os anos de 2026 e 2027, as projeções permanecem em 3,5% para ambos os períodos.

As previsões de inflação mais elevada são acompanhadas pelas expectativas sobre a cotação do dólar. Após a disparada na última semana, os analistas voltaram a observar a moeda norte-americana em R$ 5 ao final deste ano.

Na contramão do IPCA, a projeção para os preços administrados recuou. Segundo a previsão do mercado, o índice, que incluí o preço dos combustíveis, planos de saúde e energia elétrica, deve aumentar 4,03% neste ano, variação 0,5 ponto percentual inferior à estimada na semana passada.