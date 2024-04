Toyota lança Corolla Cross 2025 com nova frente; versões e preços do SUV

A Toyota apresentou nesta segunda-feira (22) em Ibiúna, no interior de São Paulo, a linha 2025 do Corolla Cross, que chega na terça (23) às concessionárias da marca japonesa

Sem mudanças mecânicas, o SUV médio traz novidades no design externo e também na lista de equipamentos, na renovação mais expressiva desde seu lançamento no Brasil, em 2021.

Com preços sugeridos de R$ 164.990 a R$ 210.990, o Corolla Cross 2025 ficou até R$ 2,4 mil mais caro, enquanto as duas versões híbridas flex mantiveram os preços sugeridos inalterados - de, respectivamente, R$ 202.690 (versão XRV Hybrid) e R$ 210.990 (XRX Hybrid).

Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2025 Imagem: Divulgação

Na parte externa, o destaque vai para a grade dianteira redesenhada, que agora compõe uma peça única com o para-choque frontal e ganhou faróis full-LED redesenhados nas configurações XRX Hybrid, GR-Sport e XRX - as peças receberam farol alto e de baixa intensidade em lente única, com assinatura em LED e indicadores de direção sequencial tridimensional, informa a fabricante.

Por sua vez, as lanternas traseiras receberam novo arranjo interno de luzes em todas as versões do utilitário esportivo fabricado em Sorocaba (SP).

Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2025 Imagem: Divulgação

Além dessas mudanças, o Corolla Cross 2025 conta com novas rodas de liga leve de 18 polegadas desde a versão XRE.

Por dentro, todas as variantes do SUV da Toyota passam a contar com o mesmo painel digital de alta resolução com tela configurável de 12,3 polegadas, além de um item há muito tempo reivindicado por proprietários do modelo: freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, que substitui o freio mecânico de pedal que equipava do SUV desde a sua estreia no Brasil.

Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2025 Imagem: Divulgação

Nas configurações XRE, XRX, GR-Sport e XRX Hybrid, o utilitário esportivo ganhou carregador de celular por indução, enquanto as variantes XRX, GR-Sport e XRX Hybrid agora contam com abertura e fechamento elétrico da tampa do porta-malas - por meio de um botão ou de sensores posicionados sob o para-choque, acionados com o movimento do pé.

Outras mudanças introduzidas na linha 2025 são o novo forro de teto em tecido, novas capas dos assentos e diferentes combinações de cores e texturas de bancos, portas, console e painel. A iluminação ambiente agora está disponível desde a versão XRE.

Potência menor

Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2025 Imagem: Divulgação

Quanto à parte mecânica, o Corolla Cross mantém as versões 2.0 flex aspiradas com até 175 cv de potência e 20,8 kgfm de torque (ante até 177 cv e 21,4 kgfm do modelo anterior), bem como as configurações híbridas flex combinando propulsor 1.8 a combustão de ciclo Atkinson com até 101 cv e 15,5 kgfm combinado com um propulsor elétrico, totalizando 123 cv como anteriormente. Independentemente da versão, o câmbio continua sendo o automático do tipo CVT.

Segurança

Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2025 Imagem: Divulgação

Quanto à segurança, agora o Corolla Cross sai da fábrica equipado com controle de velocidade de cruzeiro adaptativo com função para-e-anda nas configurações XRX Hybrid, GR-Sport e XRX. Além disso, o SUV recebeu novos sensores de estacionamento dianteiros, para maior precisão nas manobras.

Veia os preços de todas as versões:

Toyota Corolla Cross XRX Hybrid 2025 Imagem: Divulgação

Toyota Corolla Cross XR 2025 - R$ 164.990 (era R$ 162.590)

Toyota Corolla Cross XRE 2025 - R$ 178.590 (era R$ 177.390)

Toyota Corolla Cross XRX 2025 - R$ 191.790 (era R$ 190.290)

Toyota Corolla Cross GR-Sport 2025 - R$ 197.790 (era R$ 196.290)

Toyota Corolla Cross XRV Hybrid - R$ 202.690 (mesmo preço da linha 2024)

Toyota Corolla Cross XRX Hybrid - R$ 210.990 (mesmo preço da linha 2024)

*Viagem a convite da Toyota do Brasil