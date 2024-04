Viagens corporativas sobem, fortalecendo perspectivas para cias aéreas dos EUA

CHICAGO (Reuters) - As companhias aéreas dos Estados Unidos têm desfrutado de um ímpeto nas viagens nos últimos três anos, mas até este último trimestre, os viajantes corporativos estavam em grande parte ausentes.

Esses clientes agora estão de volta com toda força, impulsionando os lucros das companhias aéreas em um trimestre que normalmente é fraco em termos de resultados. As empresas do setor que até agora divulgaram resultados -- incluindo Delta, United e Alaska Air -- todas relataram uma forte recuperação nos voos com fins corporativos.

Na quinta-feira, a Alaska Air disse que o aumento dos gastos por empresas de tecnologia como Amazon.com e Microsoft no trimestre de março elevou a receita de viagens corporativas para níveis pré-pandemia.

O aumento das viagens corporativas ajudou a companhia aérea sediada em Seattle a registrar um desempenho sólido no trimestre de março, tradicionalmente seu período mais fraco do ano.

Embora a recuperação das viagens corporativas esteja em grande parte ligada ao retorno das pessoas aos escritórios, os executivos das companhias aéreas afirmam que os clientes empresariais estão afrouxando o controle de gastos dada a melhoria das perspectivas econômicas.

A Delta disse na semana passada que 90% de seus clientes corporativos planejam manter ou aumentar o volume de viagens no trimestre atual. A companhia aérea com sede em Atlanta, que viu um aumento de dois dígitos nas vendas corporativas ano a ano no primeiro trimestre, espera entregar receitas corporativas recordes no segundo semestre deste ano.

A Alaska elevou sua previsão de lucros para 2024, já que espera que o lucro proveniente de viajantes corporativos compense os custos mais altos do combustível.

O diretor financeiro da United, Michael Leskinen, disse na quarta-feira que a recuperação no tráfego para negócios foi "o vento em nossos veleiros", afirmando que, embora as tendências atuais já fossem fortes, "o futuro é ainda mais brilhante".

(Reportagem de Rajesh Kumar Singh)