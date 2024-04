Segundo prefeito é morto em três dias no Equador às vésperas do referendo

Jorge Maldonado, prefeito de uma localidade mineradora do sul do Equador, foi assassinado nesta sexta-feira (19), informou a Polícia. Trata-se do segundo homicídio de uma alta autoridade municipal em três dias às vésperas do referendo sobre as reformas para enfrentar o crime organizado, previsto para o domingo.

"Esta manhã, Jorge Maldonado, prefeito do cantão de Portovelo, #ElOro, foi vítima de tiros que causaram sua morte", indicou a instituição na rede social X.

Maldonado é o segundo prefeito equatoriano assassinado desde quarta-feira, quando José Sánchez, prefeito da cidade mineradora de Camilo Ponce Enríquez (na província andina e Azuay, sul andino), também foi alvejado.

Em março, Brigitte García, prefeita da cidade costeira de San Vicente (oeste) e a mais jovem (27 anos) autoridade municipal eleita nas eleições de 2023, morreu ao ser baleada.

Desde janeiro de 2023, pelo menos uma dúzia de políticos foram assassinados no Equador. O caso mais notório foi o do candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado em agosto por pistoleiros colombianos quando saía de um evento de campanha antes das eleições antecipadas daquele ano.

A polícia indicou que Maldonado foi assassinado "enquanto realizava atividades pessoais" em um bairro de Portovelo, localizado na província costeira de El Oro (sudoeste e fronteira com o Peru).

"O incidente teria sido perpetrado por 2 marginais, que viajavam de moto", acrescentou.

Os equatorianos irão às urnas neste domingo para decidir, em um referendo promovido pelo presidente Daniel Noboa, se endurecem as penas contra o crime organizado e aprovam a extradição de compatriotas.

O Equador, localizado entre a Colômbia e o Peru - os maiores produtores mundiais de cocaína -, há anos deixou de ser uma ilha de paz para se tornar um ponto estratégico para gangues ligadas ao tráfico de drogas, que impõem um regime de terror.

