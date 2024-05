Lula e YouTube têm até 48 h para apagarem pedido de votos em Boulos

Do UOL, em São Paulo

O presidente Lula e o YouTube têm até 48 horas para apagarem os vídeos nos quais o petista aparece pedindo votos para Guilherme Boulos (PSOL) no ato de 1º de Maio.

O que aconteceu

TRE-SP disse que vídeo continuar no ar fere a paridade da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ao determinar a remoção, o tribunal afirmou que "além da extemporaneidade do ato de campanha, se trata de um 'cabo eleitoral' de considerável relevância".

Ordem da Justiça é para que vídeo seja apagado por Lula em 24 horas. Se isso não acontecer, o TRE mandou o próprio YouTube remover em até 48 horas. A transmissão do evento desta quarta-feira (1º) segue disponível no canal de Lula na plataforma de vídeos.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) já apagou de seu canal oficial no YouTube a transmissão. Fala de Lula em que o presidente pediu votos a Boulos aconteceu durante o evento do Dia do Trabalhador, em São Paulo (SP).

O UOL procurou o governo federal e o YouTube para posicionamento. O espaço segue aberto para manifestações.

Zambelli e MDB pedem punições

O MDB diz que o pedido configurou propaganda política antecipada. Em representação enviada ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), o partido diz que essa parte do discurso de Lula promoveu abuso de poder econômico e de autoridade.

Não socorre aos representados a alegação de que teria havido mera manifestação lícita de apoio político, pois, como demonstrado, houve pedido explícito de votos, o que não é permitido. Trecho de representação do MDB

Partido pede remoção de vídeo do canal de Lula no YouTube. O MDB também quer que a Justiça Eleitoral aplique multa contra o presidente e Boulos.

Zambelli citou "malversação de dinheiro" ao acionar o TCU e o MPE de São Paulo. A deputada federal pede que o caso seja investigado "com as devidas responsabilizações".