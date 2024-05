Zambelli e MDB pedem punições por Lula pedir votos em Boulos no 1º de Maio

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o MDB pediram investigações e punições contra Lula e Guilherme Boulos (PSOL) após o presidente pedir votos no pré-candidato à Prefeitura de São Paulo no ato de 1º de Maio.

O que aconteceu

O MDB diz que o pedido configurou propaganda política antecipada. Em representação enviada ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), o partido diz que essa parte do discurso de Lula promoveu abuso de poder econômico e de autoridade.

Não socorre aos representados a alegação de que teria havido mera manifestação lícita de apoio político, pois, como demonstrado, houve pedido explícito de votos, o que não é permitido. Trecho de representação do MDB

Partido pede remoção de vídeo do canal de Lula no YouTube. O MDB também quer que a Justiça Eleitoral aplique multa contra o presidente e Boulos. No canal institucional do governo, o CanalGov, o vídeo do ato de 1º de Maio foi removido ainda nesta quarta-feira (1º).

Zambelli citou "malversação de dinheiro" ao acionar o TCU e o MPE de São Paulo. A deputada federal pede que o caso seja investigado "com as devidas responsabilizações".

O discurso do comentado Presidente é repleto de desrespeitos às leis administrativas, eleitorais e à Constituição Federal, em especial os princípios da administração pública, como restou evidenciado.

PL pede explicação sobre vídeo removido do CanalGov

O pedido foi enviado pelo vice-líder do partido na Câmara à Secom. Em ofício enviado pelo deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), ele pede que o ministro Paulo Pimenta, chefe da secretaria, explique detalhadamente porque o vídeo foi apagado.

Nogueira também quer saber se remoção tem a ver com pedido de votos de Lula. Segundo a lei eleitoral brasileira, pedidos de voto são antes do início oficial da campanha.