Suspeito de feminicídio em igreja será extraditado para Itália

AOSTA, 2 MAI (ANSA) - O juizado de instrução do Tribunal de Apelação de Grenoble, na França, aceitou o pedido de extradição para a Itália de Sohab Teima, suspeito de ter matado a namorada em uma igreja abandonada.

Teima, de 21 anos, cidadão italiano, egípcio e marroquino, foi acusado do crime pelo Ministério Público de Aosta, região alpina no norte da Itália. Ele havia concordado com a extradição. A informação foi dada à ANSA por Lucia Lupi, advogada que o representa na Itália.

A extradição, contudo, não será imediata. Teima ainda deverá comparecer em uma audiência nesta sexta-feira (3) no âmbito de um processo de violência doméstica e ameaças contra a jovem francesa que morreu, Auriane Nathalie Laisne, de 22 anos.

Ele estava sob medidas cautelares da polícia da França desde janeiro após ter sido denunciado pela então namorada. Depois disso, os dois teriam retomado o relacionamento.

O crime, tratado como feminicídio, ocorreu entre 26 e 27 de março. A vítima foi encontrada esfaqueada, e testemunhas viram os dois juntos na região de La Salle, onde fica o vilarejo abandonado de Equilivaz, local que abriga a igreja.

Os dois teriam ido ao local para fazer "urbex", exploração urbana, uma prática turística que vem se popularizando entre viajantes das novas gerações e que consiste em buscar locais não frequentados, como vilas abandonadas e ruínas de edifícios.

O corpo foi encontrado no templo em ruínas no último dia 5 de abril por outro turista. O crime brutal teria sido cometido com uma arma cortante e com ponta, que não foi localizada, provavelmente por um ferimento no pescoço.

Na Itália, Teima deve responder por homicídio qualificado, com agravantes de premeditação e relação afetiva com a vítima.

