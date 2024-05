Irã aplica sanções contra EUA e Reino Unido

ISTAMBUL, 2 MAI (ANSA) - O governo do Irã anunciou nesta quinta-feira (2) uma série de sanções contra indivíduos, instituições e empresas do setor de defesa dos Estados Unidos e do Reino Unido.

A decisão de Teerã, de acordo com uma nota do Ministério das Relações Exteriores, foi uma resposta ao "apoio e financiamento" dos países que permitiram a realização de "ações terroristas do regime de Israel".

A nação persa acrescentou que as ofensivas israelenses provocaram "graves violações dos direitos humanos contra o povo palestino", bem como na Faixa de Gaza.

Entre as empresas e pessoas sancionadas estão Jason Greenblatt, vice-presidente executivo e diretor jurídico de Donald Trump, Bryan P. Fenton, general do Exército dos Estados Unidos, a Força Aérea Britânica no Chipre e Grant Shapps, Secretário de Estado de Defesa do Reino Unido. (ANSA).

