Marina Silva: Não há espaço para aventura autoritária no Brasil

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), disse hoje (19) que não há "espaço para qualquer aventura autoritária" no Brasil. Ela foi entrevistada no UOL News da manhã desta sexta-feira (19).

Quem defende a ditadura e quem tentou armar um golpe totalmente absurdo no Brasil foi o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda bem que a sociedade e as instituições brasileiras resistiram e conseguimos preservar e proteger nossa democracia.

Não há espaço para qualquer aventura autoritária em um país como o Brasil no contexto em que estamos vivendo. O que temos que ter é cuidado e perseverança no respeito às instituições democráticas e no respeito à democracia.

A ministra afirmou que a formação de uma frente ampla nas eleições de 2022 foi mérito do presidente Lula (PT).

O lado autoritário tem essa coisa do comando único, mas o campo democrático, a frente ampla que elegeu o presidente Lula, não tem um comando único. A frente ampla foi algo bastante diversificado, não apenas com os partidos, mas com as lideranças, com uma parte do empresariado, da academia, das mulheres, dos jovens e das pessoas.

Nunca vamos pensar igual, nunca vamos eliminar as contradições e diferenças, mas tem alguns pontos que precisamos estar juntos, sim. A defesa da democracia é comando único. Só na democracia é possível um capitão se tornar presidente da República. Na ditadura, o presidente seria o general.

A orientação do presidente Lula é de que vamos conversar e trabalhar com todos os prefeitos [...] Lula teve a capacidade de ser a pessoa que se constituiu, na superfície de sustentação, para que esse ecossistema diversificado pudesse se colocar na cena política brasileira e fazer enfrentamento dessa ameaça que é real a nossa democracia.

Confundida com outra Marina, ministra não concorre em SP e apoia Boulos

A ministra também comentou a confusão entre seu nome e o da pré-candidata à prefeitura de São Paulo, Marina Helena (Novo), que apareceu com 7% no Datafolha —o resultado fora do padrão reforça a posibilidade de confusão.

São Paulo tem muitas Marinas na política, só na Rede temos três. Cada um tem seu espaço, mas em São Paulo me sinto muito honrada de sempre ter uma acolhida muito grande por parte de um segmento da sociedade.

Marina apoia com seu partido a candidatura de Guilherme Boulos (PSOL).

Estamos [partido Rede] estamos apoiando a candidatura de Guilherme Boulos, porque entendo que ele é a melhor alternativa para São Paulo neste momento.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.

Veja a íntegra do programa: