Marina Silva: Mudança climática é maior problema que humanidade já encarou

A mudança climática é o maior problema que a humanidade já enfrentou até hoje e é necessário o enfrentamento para não comprometer o equilíbrio da vida no planeta, disse a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no UOL News da manhã desta sexta-feira (19).

O problema da mudança climática é, sem dúvida, o maior problema que a humanidade já enfrentou. Resolver esse problema significa dar uma chance para que a vida possa continuar seu curso. Não o resolver é comprometer o equilíbrio da vida na terra.

Enfrentamento da mudança climática, da desigualdade e da perda da biodiversidade são temas altamente relevantes para a humanidade e que o Brasil está fazendo um esforço para dar sua contribuição em várias frentes.

Revista Time reconhece resultados do governo contra crise climática, diz ministra

Marina afirmou que a inclusão de seu nome na lista das 100 pessoas mais influentes de 2024 da revista norte-mericana Time é um reconhecimento do mérito do governo.

Os resultados que estamos alcançando são do governo e do presidente Lula. Entendo isso como contínuo. Ano passado havia expectativa de que o governo repusesse as políticas ambientais e as políticas sociais.

Só mostra que a decisão do governo de priorizar a questão da mudança climática e o desmatamento zero faz com que tenha o reconhecimento para a política.

Veja a íntegra do programa: