Homem se incendeia em frente ao tribunal de julgamento de Trump

WASHINGTON, 19 ABR (ANSA) - Um homem se incendiou em frente do tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, onde ocorre o julgamento do ex-presidente Donald Trump.

Os vídeos do episódio divulgados nas redes sociais e pelas emissoras norte-americanas mostram a pessoa se contorcendo no chão enquanto era "engolido" pelas chamas.

De acordo com as primeiras informações da imprensa local, uma pessoa teria usado um extintor de incêndio para tentar apagar as chamas.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima, mas jornalistas da CNN presentes no local informaram que ele foi levado de ambulância para algum hospital próximo.

A polícia trabalha para identificar a pessoa que ateou fogo em seu próprio corpo e investiga os motivos que o levaram a fazer isso. (ANSA).

