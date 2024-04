Empresário mexicano Slim diz que pretende investir mais de R$40 bi no Brasil nos próximos anos

BRASÍLIA (Reuters) - O magnata mexicano Carlos Slim, fundador e controlador do Grupo América Móvil (AMX), dono da Claro, afirmou nesta sexta-feira que avalia investir mais de 40 bilhões de reais no Brasil nos próximos quatro ou cinco anos.

Slim disse ainda, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto, que os investimentos serão destinados à tecnologia 5G e à rede de fibra, que precisa ser "mais ampla".

"Nos últimos anos investimos mais de 50 bilhões, nos últimos cinco anos. Agora estamos pensando acima de 40 bilhões de reais nos próximos quatro ou cinco anos", disse o empresário a jornalistas.

Questionado sobre a possibilidade de comprar a empresa de telecomunicações brasileira Oi , que se encontra em recuperação judicial, Slim disse que não considera a compra de qualquer empresa no país. Para o empresário, o foco está na ampliação de investimentos.

"Não estamos pensando em adquirir nenhuma empresa, mas sim em investir mais e competir mais", afirmou.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)