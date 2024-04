Austrália pede para cidadãos deixar Israel em meio a conflito

WASHINGTON, 19 ABR (ANSA) - Em meio ao conflito no Oriente Médio, o governo australiano pediu nesta sexta-feira (19) que seus cidadãos em Israel deixem o país se for seguro.

"Há uma forte ameaça de represálias militares e ataques terroristas contra Israel e os interesses israelenses em toda a região. A situação de segurança pode deteriorar-se rapidamente", alertou uma publicação do Departamento de Relações Exteriores e Comércio da Austrália no X (antigo Twitter).

"Pedimos aos australianos em Israel ou nos territórios palestinos ocupados a partirem, se for seguro fazê-lo", acrescenta a nota.

O governo australiano indicou ainda que "ataques militares podem levar ao fechamento do espaço aéreo, cancelamentos e desvios de voos e outras interrupções na viagens".

Em particular, existe um alerta com o fato de o aeroporto internacional Bem Gurion de Tel Aviv "poder suspender as operações devido a maiores preocupações de segurança a qualquer momento e a curto prazo".

A Austrália já havia apelo anteriormente aos seus cidadãos para evitarem os territórios em conflito no Oriente Médio. O novo aviso, porém, surge depois de explosões serem registradas na última noite no centro do Irã, em uma possível retaliação pelos ataques sem precedentes contra Israel. (ANSA).

