Wall St avança com impulso de megacaps, de olho em balanços e Fed

Por Shashwat Chauhan e Shristi Achar A

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street subiam nesta quarta-feira, impulsionados pelas ações de megacaps e pela divulgação de balanços corporativos, enquanto os investidores aguardavam comentários de autoridades do Federal Reserve para obter pistas sobre a saúde da economia.

Nomes como Microsoft, Alphabet e Nvidia avançavam entre 0,4% e 0,8%.

O índice de referência S&P 500 e o Nasdaq fecharam em baixa na sessão anterior, pressionados pelo aumento dos rendimentos dos Treasuries. Mas os rendimentos dos títulos do governo diminuíram em relação aos picos de vários meses registrados na sessão anterior, com a nota de 10 anos em 4,6243%.

A diretora do Fed Michelle Bowman e a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, devem falar ainda nesta quarta. Autoridades do banco central dos EUA, incluindo o chair Jerome Powell, evitaram fornecer qualquer orientação sobre quando a taxa de juros poderá ser cortada.

Na terça-feira, eles disseram que a política monetária precisa ser restritiva por mais tempo, frustrando as expectativas dos investidores de reduções significativas nos custos dos empréstimos este ano.

A temporada de balanços do primeiro trimestre está em pleno andamento, com a United Airlines ganhando 9,4% depois de prever números mais fortes do que o esperado para o trimestre atual.

O Dow Jones subia 0,16%, a 37.860,47 pontos. O S&P 500 tinha alta de 0,12%, a 5.057,43 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 0,09%, a 15.851,58 pontos.