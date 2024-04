Campeão olímpico italiano se aposenta por problema cardíaco

ROMA, 30 ABR (ANSA) - O esgrimista italiano Daniele Garozzo, campeão olímpico em 2016, anunciou nesta terça-feira (30) sua aposentadoria do esporte após um problema cardíaco ser detectado por exames.

O atleta estava pronto para as Olimpíadas de Paris e sonhava em conquistar sua terceira medalha, mas um check-up médico tendo em vista o megaevento esportivo barrou sua participação.

"Chegou a hora de anunciar minha aposentadoria das atividades competitivas e são muitas as emoções que estou sentindo. É uma decisão que surgiu de circunstâncias fora do meu controle, já que meu coração ficou 'ferido', mas que aceito com serenidade", escreveu o esgrimista nas redes sociais.

A notícia pegou os entusiastas da modalidade de surpresa, pois Garozzo disputou toda a temporada que antecedeu os Jogos de 2024, sendo um dos pilares da seleção italiana que deseja conquistar o ouro no Grand Palais.

"Em todos esses anos, tive a sorte de vivenciar uma aventura extraordinária no mundo do esporte, culminando com a vitória de um ouro e de uma prata olímpica. Foi uma jornada recheada de sacrifícios, comprometimento, paixão, alegrias, satisfações e amizades", acrescentou.

Garozzo vive atualmente com sua namorada, a também esgrimista Alice Volpi, nas proximidade da Universidade de Tor Vergata, onde o siciliano trabalha como médico.

Aos 31 anos, Garozzo competia na categoria florete e conquistou o ouro olímpico ao superar o norte-americano Alexander Massialas, no Rio de Janeiro. Nos jogos de 2020, em Tóquio, o italiano perdeu a decisão para Cheung Ka Long, de Hong Kong. (ANSA).

