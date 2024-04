Saman Abbas pode ter sido morta pela própria mãe na Itália

BOLONHA, 30 ABR (ANSA) - A jovem paquistanesa Saman Abbas, morta por sua família na noite entre 30 de abril e 1º de maio de 2021 em Novellara, perto de Reggio Emilia, pode ter sido assassinada pela própria mãe.

A informação consta nas explicações dos juízes divulgadas nesta terça-feira (30) junto das sentenças de prisão perpétua proferidas aos pais da vítima, Abbas Shabbar e Shaheen Nazia, no início deste ano.

Segundo o Tribunal de Justiça de Reggio Emilia, a jovem não foi "morta por se opor a um casamento arranjado/forçado" e este "é um elemento que não tira nada e não acrescenta nada à gravidade do fato, mas que corresponde a uma verdade que a Corte é obrigada a apontar".

"Os réus literalmente acompanharam a filha até à morte e não está excluído que a mãe tenha sido a executora material", diz um trecho das mais de 600 páginas das razões da sentença, que também impõe uma pena de prisão de 16 anos para o tiro de Saman, Danish Hasnain.

Os juízes também disseram que descartaram que a motivação do assassinato tenha sido a suposta recusa de Saman de um casamento arranjado com um homem mais velho no Paquistão, destacando que o assassinato foi "impulsivo" e com aparente raiva da jovem que queria partir.

A mãe da jovem está foragida em algum lugar do território paquistanês, enquanto os outros membros da família estão presos na Itália.

De acordo com o documento, a decisão de matar Saman foi aparentemente acordada pelos pais durante telefonemas com Hasnain e isso é demonstrado pela conduta dos dois ao sair de casa com a filha, cujo momento foi gravado por câmeras de segurança na noite de 30 de abril de 2021.

"Pode-se dizer que a intenção comum dos réus de cometer o assassinato da própria filha, a presença de ambos no local do crime e a comprovada contribuição prestada para a concretização do fato foi circunstancialmente apurada", explicam os magistrados.

Para os jurados, os movimentos e comportamentos dos dois, filmados pelas câmeras da Fazenda Novellara, são "eloquentes e expressivos". E, desta forma, isso "não nos permite excluir que ela tenha sido a executora material".

Além disso, o marido "mostra-se atormentado, assumindo atitudes que dão conta do drama do que se passa, mas que lhe resta observar, sem fazer nada", o que confirma "a sua total adesão psicológica ao fato".

Entenda o caso - Saman foi assassinada por supostamente não querer fazer um casamento arranjado, após ter denunciado a família em outubro de 2020 e ir para um centro de acolhimento. Mensagens enviadas pela mãe, dizendo que os familiares desistiram do matrimônio, fizeram com que ela retornasse para casa em 31 de abril de 2021.

O dia foi o último em que Saman foi vista com vida. Entre a noite do dia 31 e a madrugada de 1º de junho, câmeras de segurança próximas à residência da família mostraram o tio da jovem, Hasnain, e seus primos, Ijaz e Nomanhulaq com um grande saco de lixo nas costas, além de pás.

As autoridades italianas encontraram o cadáver da jovem só em novembro de 2022, e sua identidade foi confirmada em janeiro de 2023. (ANSA).

