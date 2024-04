Indústria de máquinas e equipamentos tem queda de 27% na receita em março

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria de máquinas e equipamentos teve queda de 27% na receita em março frente a um ano antes, para 20,6 bilhões de reais, mostraram dados divulgados nesta terça-feira pela associação do setor, Abimaq.

O consumo aparente de máquinas e equipamentos caiu 20,6% em março, para 28,1 bilhões de reais, na comparação ano a ano.

As importações de máquinas ficaram praticamente estáveis no mês passado, enquanto as exportações recuaram 17,6%.

(Por Patricia Vilas Boas)