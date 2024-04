Gabigol é liberado para voltar a jogar após efeito suspensivo

LAUSANNE, 30 ABR (ANSA) - O atacante Gabriel Barbosa, o "Gabigol", poderá voltar aos gramados pelo Flamengo após a Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, ter retirado a suspensão de dois anos por tentativa de fraude de um exame antidoping.

Afastado dos gramados desde março, o ex-jogador da Internazionale entrou com um pedido de efeito suspensivo da punição, que foi acatado por unanimidade no tribunal em Lausanne.

O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem aplicou uma suspensão de dois anos, mas Gabigol deveria permanecer sem jogar até abril de 2025, já que a punição havia começado a ser contada no quarto mês de 2023.

O centroavante já marcou presença no centro de treinamento do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, para se apresentar ao Flamengo para retomar os trabalhos depois de 36 dias de afastamento.

Gabigol defendeu a camisa interista na temporada 2016/17, mas realizou apenas 10 jogos, sendo nove deles pela Série A da Itália. Em sua passagem, o atleta brasileiro marcou apenas um gol. (ANSA).

