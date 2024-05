Vai ter greve do metrô amanhã (22/5)? O que se sabe da possível paralisação

Os metroviários e metroviárias de São Paulo indicaram uma paralisação para esta quarta-feira (22). A categoria se reúne em assembleia hoje (21), às 18h30, para confirmar se, de fato, fará a greve.

O que aconteceu

O Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo divulgou o indicativo de greve em 14 de maio. A paralisação foi aprovada por 1.225 trabalhadores, com a decisão de realizar a greve na quarta-feira (22) e a assembleia para organização ocorrendo na terça-feira (21).

Os trabalhadores do Metrô estão em campanha salarial. A categoria recusou o aumento de 2,77% oferecido pelo Metrô no início de março e solicitou um reajuste acima da inflação, além de participação nos lucros.

Além disso, a paralisação envolve outras demandas. Os metroviários exigem a abertura de concurso público, plano de carreira, reintegração dos demitidos da empresa e reajuste nos benefícios de vale-refeição e vale-alimentação.

Apesar das negociações iniciadas em 16 de abril, o Metrô ainda não apresentou uma nova proposta. Segundo o sindicato, a última reunião ocorreu na terça-feira (14), e o Metrô não fez nenhuma oferta nessas ocasiões, solicitando prazo até 5 de junho para sugerir uma proposta.

São exatamente 2 meses desde quando a empresa teve contato com as reivindicações e, após 5 rodadas, a empresa ainda não apresentou nenhuma proposta Sindicato dos Metroviários de SP

O UOL entrou em contato com o Metrô, mas não teve resposta. Caso haja retorno, a matéria será atualizada.

Justiça determinou 100% de funcionamento em horários de pico

O processo foi movido pelo Metrô. Na ação, a estatal alega "grande prejuízo que será causado não apenas a economia da cidade de São Paulo, mas também a toda sua população" e afirma que "foi surpreendida com a deliberação de greve".

A Justiça determinou que o transporte funcione durante todo o dia. O desembargador Davi Furtado Meirelles, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, decidiu na última sexta-feira (17) que o metrô deve funcionar com 100% da frota nos horários de pico (6h às 9h e 16h às 19h), e com no mínimo 50% dos trens no restante do dia.

Decisão foi tomada antecipadamente. De acordo com o processo, o sindicato deve seguir a tutela cautelar determinada pelo desembargador até o julgamento da ação, com possibilidade de multa diária de R$ 100 mil em caso de descumprimento.

Quais linhas do metrô podem ser afetadas com a greve?

Caso a greve seja confirmada, as linhas não privatizadas devem ser as mais afetadas. São elas: