Zelensky diz que Ucrânia teve resultados 'tangíveis' contra Exército russo no nordeste

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, garantiu, nesta terça-feira (21), que o Exército de seu país está conseguindo resultados "tangíveis" para conter a ofensiva russa lançada em 10 de maio na região de Kharkiv (nordeste).

"Na região de Kharkiv, as nossas forças estão destruindo o ocupante, os resultados são tangíveis", declarou o mandatário ucraniano em seu pronunciamento diário vespertino.

Desde o início de sua ofensiva, as forças russas conseguiram capturar várias cidades nesta região fronteiriça da Rússia e forçaram a Ucrânia, escassa de recursos, a enviar reforços.

Zelensky disse na semana passada que esta poderia ser a "primeira onda" de uma ofensiva mais ampla, especialmente para tomar Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana.

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o objetivo era criar uma "zona de segurança" em território ucraniano para colocar fim aos bombardeios das zonas fronteiriças russas.

O porta-voz das forças ucranianas na região, Nazar Volochin, declarou nesta terça-feira televisão que a Ucrânia conseguiu "estabilizar a situação na região, especialmente na cidade de Vovchansk", atual epicentro dos combates.

"Os combates continuam no norte da cidade de Vovchansk e no setor Starytsia. A situação está sob controle", afirmou o Estado-Maior ucraniano.

Zelensky indicou no seu relatório diário que difíceis embates continuavam no leste do país, na região de Donetsk.

"O setor de Pokrovsk e outros setores da região de Donetsk, como Kramatorsk ou Kurajove, seguem sendo extremamente difíceis na atualidade e a maior parte dos combates ocorre lá", disse ele.

Segundo o Estado-Maior Ucraniano, o Exército russo mantém um "alto nível de intensidade" no setor de Pokrovsk e realizou 27 tentativas de romper as defesas de Kiev ao longo do dia.

