Consulta ao 1º lote de restituição do IR começa nesta 5ª; RS tem prioridade

A Receita Federal abre nesta quinta-feira (23) a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. Este é o maior valor já pago pela Receita em um lote de restituição do IR. Os moradores do Rio Grande do Sul terão prioridade para receber o dinheiro por causa das enchentes que afetaram o estado.

O que aconteceu

A consulta abre às 10 horas. Serão contemplados 5.562.065 contribuintes, entre prioritários e não prioritários, e o valor total de crédito será de R$ 9,5 bilhões, o maior já pago em um lote pela Receita.

Os moradores do Rio Grande do Sul terão prioridade para receber a restituição. No estado, serão restituídas 886.260 declarações, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão.

O primeiro lote será pago no dia 31 de maio. Este também é o último dia para a entrega da declaração para quem ainda não fez o envio. Dos R$ 9,5 bilhões , R$ 8.857.175.779,78 serão pagos a contribuintes prioritários:

258.877 idosos acima de 80 anos

2.595.933 contribuintes entre 60 e 79 anos

162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave

1.105.772 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério

787.747 contribuintes que receberam prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida ou optarem por receber a restituição via Pix

Como consultar

A consulta pode ser feita pelo site da Receita Federal. O contribuinte deve acessar o site, clicar em "Meu Imposto de Renda" e em "Consultar a Restituição". É preciso informar o CPF e data de nascimento para consultar.

O pagamento da restituição é feito na conta bancária informada na declaração. Se o crédito não for feito, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o contribuinte pode reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento BB pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades), e 0800-729-0088 (exclusivo para pessoas com deficiência auditiva).

Se o contribuinte não resgatar o valor de sua restituição no prazo de um ano, deve pedir o valor pelo Portal e-CAC. Basta acessar o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

Calendário de restituição

A data de pagamento da restituição do Imposto de Renda 2024 já foi divulgada pela Receita Federal: