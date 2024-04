Vendas de diesel no Brasil caem em março, mas fecham trimestre com recorde, diz ANP

SÃO PAULO (Reuters) - As vendas de diesel B no Brasil caíram em março na comparação anual, mas terminaram o primeiro trimestre em alta de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado, batendo um volume recorde de 15,57 bilhões de litros, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), publicados nesta terça-feira.

"O resultado é recorde para os três primeiros meses do ano, e reflete um crescimento não sazonal do consumo pelo combustível causado pelo avanço significativo do volume de bens exportados pelo Brasil... garantindo uma ampliação da demanda por fretes rodoviários para escoar esses produtos aos portos brasileiros", analisou a consultoria StoneX, ao comentar os números da ANP.

A StoneX ressaltou ainda em nota que a maior demanda se deu no primeiro bimestre, uma vez que as vendas de diesel B (com mistura de biodiesel) caíram cerca de 7% em março, para 5,4 bilhões de litros.

"Essa queda vem em meio a redução do volume de bens exportados pelo país, que operou com uma baixa de 7,3%, em meio à retração das vendas externas do agronegócio", disse a consultoria.

Para o ano de 2024, a StoneX espera uma ampliação de 1,7% do total de vendas do diesel B, atingindo 66,6 bilhões de litros, na esteira do crescimento do PIB.

Já as vendas de gasolina C (com mistura de etanol anidro) em março mantiveram a tendência de queda, uma vez que o etanol hidratado está mais competitivo. De acordo com a ANP, a demanda pelo combustível ficou em 3,6 bilhões de litros no mês passado, queda anual de cerca de 7%.

No primeiro trimestre, o volume chegou a 10,6 bilhões de litros, recuo de 7,4% em relação ao mesmo período no ano passado.

"Esse resultado reflete principalmente a menor competitividade da gasolina frente o etanol hidratado, considerando que a demanda total por combustíveis leves cresceu no período", notou a StoneX.

As vendas de etanol hidratado pelas distribuidoras de combustíveis cresceram mais de 50% no primeiro trimestre, para 5,26 bilhões de litros.

Em março, o total comercializado de etanol avançou 46%, para 1,845 bilhão de litros.

De acordo com dados da ANP citados pela StoneX, as vendas de Ciclo Otto (etanol e gasolina) aumentaram quase 7,5% no primeiro trimestre, atingindo 16 bilhões de litros, com o share da gasolina C em 66%.

(Por Roberto Samora)