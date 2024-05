Ingressos para shows de Bocelli em SP estão com descontos

SÃO PAULO, 21 MAI (ANSA) - Os próximos shows do tenor italiano Andrea Bocelli no Brasil, que serão nos dias 25 e 26 de maio em São Paulo, terão descontos de 50% para o público.

A promoção da Eventim, que é a empresa responsável pelos ingressos, teve início para o show de Brasília, marcado para hoje (21), mas também vai valer para as duas apresentações na capital paulista.

Para obter a entrada pela metade do preço, é necessário entrar no site da vendedora e selecionar a opção "Bocelli 50%" na parte de ingresso. Na sequência, é preciso colocar o código promocional "AB50" e apertar no botão "aplicar".

Após todo esse processo, os interessados precisarão selecionar o assento e comprar o ticket. Os setores disponíveis são ouro, rubi e esmeralda.

Ícone da arte lírica e com mais de 90 milhões de discos vendidos, Bocelli está no Brasil como parte das comemorações por seus 30 anos de carreira. (ANSA).

