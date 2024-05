Rússia diz ter iniciado exercícios militares nucleares

MOSCOU (Reuters) - As forças russas iniciaram o primeiro estágio de exercícios militares "envolvendo treinamento prático na preparação e uso de armas nucleares não estratégicas" no Distrito Militar do Sul, informou o Ministério da Defesa nesta terça-feira.

O presidente Vladimir Putin deu uma ordem neste mês para que os exercícios fossem realizados.

O ministério disse que o primeiro estágio do exercício envolveu os mísseis Iskander e Kinzhal.

O objetivo do exercício é garantir que as unidades e os equipamentos estejam prontos para "o uso em combate de armas nucleares não estratégicas para responder e garantir incondicionalmente a integridade territorial e a soberania do Estado russo em resposta a declarações provocativas e ameaças de autoridades ocidentais individuais contra a Federação Russa", afirmou o ministério.

