Fitch: Ratings de instituições financeiras foram positivos no primeiro trimestre

Houve três vezes mais ações de rating positivas em instituições financeiras globais do que negativas no primeiro trimestre de 2024, afirma a Fitch. Em relatório, a agência aponta que as ações positivas representaram um quarto do total e foram sobretudo impulsionadas por ligações soberanas. Excluindo as ações impulsionadas por governos soberano, os ratings foram amplamente equilibrados, avalia.

A Fitch tomou 345 ações em relação aos ratings de inadimplência de emissores de longo prazo e aos ratings de força financeira de seguradoras no trimestre. Dois terços resultaram em nenhuma classificação, perspectiva ou mudança observada. As ligações soberanas impulsionaram 60 das 86 ações positivas, afetando principalmente bancos e instituições financeiras não bancárias, e concentraram-se na Turquia (46 ações), no Catar (sete) e na Costa Rica (cinco).

Para os bancos, as ações positivas não impulsionadas pelas autoridades soberanas se deveram principalmente à melhoria dos ambientes operacionais, à rentabilidade e à capitalização mais fortes. Já as ações negativas foram impulsionadas pela rentabilidade e capitalização mais fracas e pela deterioração dos perfis de risco e da qualidade dos ativos, aponta a Fitch.

Cerca de 83% dos ratings globais de instituições financeiras estavam em perspectiva estável no final do primeiro trimestre, 8% em perspectivas positivas ou vigilantes, e 6% em perspectivas negativas ou vigilantes. Taxas de juros mais altas por mais tempo poderiam pressionar a qualidade de crédito, com custos de financiamento mais elevados, conclui.