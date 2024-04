Ponte é arrastada pela correnteza enquanto prefeita narra situação no RS

Uma ponte foi levada hoje pela correnteza do rio Arroio Marrecão, em Santa Tereza (RS). A região é castigada desde ontem por fortes chuvas.

O que aconteceu

Ligação foi arrastada enquanto prefeita narrava situação. Gisele Caumo (PTB) gravava o vídeo relatando a sua preocupação com a situação da via, que, naquele momento, já estava coberta pelo rio. De repente, a prefeita é surpreendida com o barulho do desmoronamento da ponte.

Essa daqui é a nossa situação. Veja, sendo levada pelas forças das águas. Então, eu peço cuidado, cautela, principalmente nos deslocamentos. Peço atenção total de todas as pessoas para a situação da ponte. Prefeita Gisele Caumo

Alerta de grande perigo para a região. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu comunicado, nesta terça-feira (30), para o Rio Grande do Sul e litoral sul de Santa Catarina. O comunicado indica a ocorrência de acumulados de chuvas superiores a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Há grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas em cidades com essas áreas de risco.

Alertas de grande perigo indicam a ocorrência de fenômenos meteorológicos de intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com riscos para a integridade física ou mesmo à vida humana, explica o Inmet.

O Inmet divulgou também a previsão do tempo para até o dia 6 de maio. Há o indicativo de grandes volumes de chuva no Rio Grande do Sul e Santa Catarina devido à atuação de um sistema frontal no Sul do país.