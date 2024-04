'Ucrânia merece mesma proteção de Israel", diz Zelensky à UE

BRUXELAS, 17 ABR (ANSA) - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (17) aos líderes dos Estados-membros da União Europeia que seu país merece "a mesma proteção de Israel".

Ele discursou na reunião extraordinária do Conselho Europeu.

"Os céus da Ucrânia e os dos nossos vizinhos merecem a mesma segurança. E agradeço a todos aqueles que percebem nossa necessidade de segurança como uma necessidade de segurança igual para todos, porque todas as vidas têm o mesmo valor", disse.

"Nossa capacidade de nos defender do terror russo e as armas nas mãos de nossos soldados são algo que funciona não apenas para a Ucrânia, mas para todos vocês. E agradeço a cada um de vocês que entende isso e age de acordo", discursou.

Zelensky destacou a necessidade de reforços mirando proteger a central nuclear de Zaporizhzhia: "A Rússia não está desistindo da chantagem com radiações e, em particular, continua a brincar brutalmente com a segurança da usina nuclear".

"Não excluímos que também as infraestruturas de outras centrais nucleares e as redes de distribuição estejam ameaçadas pelo terror russo. Isso só pode ser parado pela defesa aérea, por sistemas específicos como Patriot, IRIS-T, SAMP-T, NASAMS.

Sistemas que vocês têm", pediu.

"Eles são necessários na Ucrânia neste momento, para impedir Putin de recorrer a métodos terroristas", argumentou Zelensky.

Ainda em seu discurso, feito por videoconferência, Zelensky destacou a expectativa pela adesão ucraniana ao bloco.

"Junho é o momento certo para efetivamente iniciar as negociações de adesão com a Ucrânia. Devemos, portanto, adotar um quadro de negociação e organizar a primeira conferência intergovernamental. E não esqueçamos o poder da justiça, que é o coração de nossa Europa. Não esqueçamos o quanto a valorizamos e quanto queremos mantê-la", disse.

Em dezembro de 2023, o Conselho Europeu abriu as negociações para a adesão.

Zelensky ainda pediu um reforço das sanções contra a Rússia: "É justo. Os ativos russos agora congelados devem ser usados para proteger vidas do terror russo. Isso também é justo. E peço-lhes que trabalhem para limitar as receitas russas".

"A Europa pode garantir tolerância zero para tudo o que dá à Rússia lucros para o terror e a desestabilização. Isso também será justo. Mas também será eficaz. Cada país que limita o comércio com a Rússia, cada tarifa que impede a importação de mercadorias russas, cada uma de suas empresas que deixa a Rússia assegura a paz e a estabilidade na Europa." "Agora, todos nós precisamos superar Putin em nossa determinação, para que esta guerra finalmente comece a se encaminhar para uma conclusão justa", enfatizou. (ANSA).

