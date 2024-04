Dólar sobe e se reaproxima dos R$5,20 com expectativa sobre Fed antes de feriado

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) -O dólar à vista fechou a terça-feira em forte alta no Brasil e novamente se aproximou dos 5,20 reais, em sintonia com o avanço firme da divisa no exterior após dados econômicos positivos nos EUA e antes da decisão sobre juros do Federal Reserve na quarta-feira, quando será feriado no Brasil.

O dólar à vista fechou o dia cotado a 5,1927 reais na venda, em alta de 1,52%. Esta é a maior cotação de fechamento desde 19 de abril deste ano, quando encerrou em 5,1989 reais. Em abril, a divisa dos EUA acumulou elevação de 3,53%.

Às 17h07, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 1,00%, a 5,1715 reais na venda.

Pela manhã a moeda norte-americana foi influenciada, entre outros fatores, pela disputa em torno da formação da Ptax de fim de mês -- taxa de câmbio calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista e que serve de referência para a liquidação de contratos futuros.

No fim de cada mês, agentes financeiros costumam tentar direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

No exterior, o dólar subia pela manhã ante boa parte das demais divisas, em meio a nova alta dos rendimentos dos Treasuries, o que justificava o avanço da moeda norte-americana no Brasil.

“O dólar está ganhando bem lá fora, com investidores apreensivos antes da decisão de política monetária do Fed amanhã (quarta-feira). Todo mundo quer ouvir o que o (chair do Fed, Jerome) Powell vai dizer, se ele será mais ou menos agressivo sobre a inflação”, comentou durante a tarde Jefferson Rugik, diretor da Correparti Corretora.

“O dólar subiu aqui e lá fora, mas aqui tem mais posição defensiva por conta do feriado”, acrescentou.

Na prática, como os mercados seguirão fechados no Brasil na quarta-feira em função do Dia do Trabalho, muitos investidores preferiram esperar pela decisão do Fed comprados em dólar.

Após registrar a cotação mínima de 5,1159 reais (+0,01%) às 9h, na abertura da sessão, o dólar à vista marcou a máxima de 5,1940 reais (+1,54%) às 14h17.

Na quarta-feira, mais do que a decisão em si do Fed, que deve manter a taxa de referência na faixa de 5,25% a 5,50%, os investidores em todo o mundo estarão atentos ao discurso de Powell, em busca de pistas sobre quando começará o corte de juros nos EUA.

Neste cenário, o dólar se mantinha em alta firme ante boa parte das demais divisas no exterior, incluindo o peso chileno e o peso mexicano

Às 17h18, o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- subia 0,57%, a 106,290.

(Edição de Isabel Versiani)