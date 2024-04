Anne Hathaway comete gafe ao trocar nome de estilista italiano

ROMA, 30 ABR (ANSA) - A atriz Anne Hathaway protagonizou uma pequena gafe ao publicar uma foto no Instagram com um belo vestido da grife italiana Valentino.

A legenda da imagem saiu como "Anne in Valentino by Pier Paolo Pasolini", trocando o nome de Pier Paolo Piccioli, ex-estilista da Valentino, pelo do cineasta e intelectual italiano assassinado em 1975.

Alguns dos seguidores comentaram que o Pier Paolo em questão estaria errado, mas a maioria apenas elogiou a beleza da diva de "O Diabo Veste Prada" e a legenda não foi alterada.

O próprio Piccioli ignorou o mal entendido e comentou a publicação com o emoji de um coração vermelho.

Há poucas semanas, Anne Hathaway protagonizou outro momento icônico na moda italiana, ao ser filmada nos bastidores do desfile da Versace na Semana de Moda de Milão se contorcendo aos risos para sentar no sofá com um rígido vestido vermelho de PVC enquanto a própria Donatella Versace pedia à equipe que a "libertasse". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.