Criança é atingida por tiro durante operação da PM em Paraisópolis

Uma criança foi baleada na manhã de quarta-feira, 17, em Paraisópolis, zona sul de São Paulo, durante operação da Polícia Militar. Kauã Veríssimo Félix estava com a mãe, Luana Carmo Veríssimo, quando foi atingido pelo projétil e precisou ser socorrido. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) diz que ainda não há informações sobre quem é o autor do disparo.

A vítima apresentava ferimento na região da cabeça e foi encaminhada ao Hospital Campo Limpo, também na zona sul. O garoto - que tem sete anos, segundo liderança comunitária de Paraisópolis, está consciente e sendo assistido pela equipe médica.

Conforme a secretaria, os policiais militares realizavam um patrulhamento na comunidade, quando teriam sido recebidos com tiros na Viela Passarino. "Os policiais intervieram e os suspeitos fugiram. Após a ação, foi constatado que uma criança ficou ferida."

A SSP informou ainda que as circunstâncias dos fatos estão sendo apuradas para investigar a origem do ferimento da criança. O boletim de ocorrência está registrado no 89º DP, que solicitou perícia ao local.

O líder comunitário, Gilson Rodrigues, disse que uma manifestação será realizada na quinta-feira, 18, em frente da União dos Moradores. "Vamos pedir uma agenda com o governador (Tarcísio de Freitas). Se ele não nos receber, iremos até o Palácio (dos Bandeirantes, sede do governo estadual, que fica no Morumbi, bairro vizinho à comunidade de Paraisópolis)", destaca.