Criptomoedas: bitcoin recua ante cautela geopolítica, com efeitos do 'halving' ainda em foco

O bitcoin caiu nesta terça-feira, 16, em quadro de cautela geopolítica e em meio a ponderações sobre os efeitos que ainda podem se materializar no chamado "halving" que deve ocorrer neste mês. O ethereum, por sua vez, oscilava perto da estabilidade.

Às 16h30 (de Brasília), o bitcoin caía 0,87%, a US$ 62.979,23 (R$ 330.677,15), enquanto o ethereum tinha alta de 0,02%, a US$ 3.072,02 (R$ 16.128,10), segundo a Binance.

A cautela com as tensões geopolíticas limitava as criptomoedas. Com isso, o bitcoin prosseguia com uma correção, de cerca de 15% desde que ele atingiu recorde histórico, em março. Ele chegou a perder a marca de US$ 60 mil no fim de semana, com maior tensão diante do ataque do Irã e a Israel e de seus potenciais desdobramento, mas recuperou parte do fôlego ainda na segunda-feira.

Agora, há expectativa neste mês pelo "halving", o processo segundo o qual há um corte de 50% no montante recebido pelos mineradoras da criptomoeda. Essa estratégia ajuda a controlar a oferta de bitcoins, que tem um limite máximo de 21 milhões de bitcoins. O halving deve ocorrer entre 18 e 21 de abril. Ele acontece a cada 210 mil bitcoins minerados, o que leva cerca de quatro anos. Historicamente, o preço da criptomoeda tem subido após esses episódios, conforme desacelera a criação de novos bitcoins. A questão é o quanto desse movimento potencial já foi precificado pelos mercados, no atual ambiente.

* Com informações da Dow Jones Newswires