Lula presta solidariedade após Mujica anunciar tumor: 'Carinho e força'

O presidente Lula (PT) desejou forças ao ex-presidente uruguaio José Mujica, 88, após ele anunciar nesta segunda-feira (29) que foi diagnosticado com um tumor de esôfago e que sua saúde "está muito comprometida".

Lula usou as redes sociais para falar de Mujica, a quem chamou de "irmão". "Ao irmão Pepe Mujica, minha admiração e solidariedade. Você é um farol na luta por um mundo melhor", escreveu.

O presidente brasileiro também desejou forças ao amigo e à companheira dele, Lucía Topolansky. Sempre estivemos juntos nos momentos bons e nos momentos difíceis. Muito carinho e força, meus e de Janja, para você e Lucía".

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também desejou forças a Mujica em sua conta no X (antigo Twitter). "Força companheiro Pepe Mujica, sinta-se abraçado nós! Você já mostrou ser capaz de superar muita coisa. Torcemos por você".

Saúde de Mujica

A informação foi divulgada por Pepe em uma entrevista coletiva nesta segunda-feira (29). "Meu caso é duplamente complexo porque sofro de uma doença imunológica há mais de 20 anos, que afetou, entre outras coisas, meus rins, o que dificulta quimioterapia e cirurgia. Tudo está sendo avaliado".

O político relatou que descobriu o tumor em um exame de rotina na última sexta-feira (26), afirmou que vai seguir em atividade e deixou uma mensagem de otimismo.

Vou continuar militando com meus companheiros, fiel à minha forma de pensar, com minhas verduras e com minhas galinhas. Quero dizer às meninas e aos meninos do nosso país que a vida é linda, mas se desgasta. A questão é recomeçar a cada vez que cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança.

O ex-presidente não evitou falar em morte: "É preciso morrer. Pertencemos ao mundo dos vivos, nascemos destinados a morrer. Por isso a vida é uma aventura maravilhosa. Mais de uma vez na minha vida a morte rondou a cama, desta vez parece que vem com a foice em punho. Vamos ver o que acontece".