Saiba como é possível sair de Porto Alegre em meio a alagamentos

Porto Alegre sofre com alagamentos em diversos pontos da cidade. Com o aeroporto Salgado Filho fechado ao menos até o fim do mês, o deslocamento para outros Estados se tornou mais complicado, mas há alternativas.

Como deixar Porto Alegre de carro

A principal alternativa para sair de Porto Alegre e deixar o Estado é via RS-040 por Viamão, depois pegar a RS-118 até a BR-290 (Freeway) em direção a Santa Catarina, chegando até a BR-101. Este trajeto, porém, tem enfrentado longos congestionamentos e problemas na estrada em razão do fluxo atípico.

É possível também deixar a capital gaúcha pelo município de Alvorada, chegando até a RS-118 e realizando o mesmo caminho em diante.

Outra possibilidade é deixar Porto Alegre pela RS-040 utilizando o município de Viamão e seguir pela estrada até o litoral norte. No município de Capivari do Sul é possível acessar a BR-101 e seguir até Osório em direção a Santa Catarina.

Vale lembrar que há bloqueios parciais em diferentes pontos das estradas e que novas interrupções ocorrem segundo as imposições do clima ou necessidade de reparos nas vias. O mesmo vale para liberação de trechos fechados.

De avião

O aeroporto de Porto Alegre segue fechado pelo menos até o fim do mês. Por isso, os aeroportos de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Pelotas, Uruguaiana, Passo Fundo e Santa Maria estão realizando novos voos comerciais para suportar a demanda.

O mais próximo a Porto Alegre é o aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, na região da Serra.

A Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal indicam como melhor caminho para veículos de passeio o deslocamento até o município de Viamão. O caminho pega a RS-118 até Gravataí, posteriormente a RS-020 em direção a Taquara, depois a RS-239 até Novo Hamburgo, passando por Parobé, em seguida a BR-116 em São Leopoldo, partindo para RS-240, passando por Portão, pegando a ERS-122, logo a ERS-446, depois a Estrada do Morro do Macaco, passando por Farroupilha até chegar a Caxias do Sul.

Nesta estrada há apenas bloqueios parciais, com veículos de passeio seguindo viagem dentro do limite possível.

De ônibus

Porto Alegre teve sua Estação Rodoviária totalmente alagada e ainda não há previsão de retomada de partidas e chegadas no local.

Por isso, foi montada uma estação provisória no Terminal Antônio de Carvalho, no bairro Agronomia. Há vários destinos disponíveis em ônibus diários partindo do local.