Chuvas no RS: 13 dos mortos foram encontrados por cães dos bombeiros

Cães farejadores foram responsáveis por encontrar 13 dos 151 mortos pelas chuvas no Rio Grande do Sul, informou a Secretaria da Segurança Pública.

O que aconteceu

21 cachorros são usados nas buscas. Nove corporações, além da do Rio Grande do Sul, estão trabalhando com binômios, dupla formada por um bombeiro e um cão de busca.

Um corpo foi encontrado por um cão em Cruzeiro do Sul na quarta-feira (15). A operação foi feita pelos bombeiros de Santa Catarina, que conta com cinco animais treinados. A vítima, uma mulher, estava em uma área de deslizamentos, sob escombros.

No vídeo, o cachorro fareja um local e passa a latir para a equipe. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher estava desaparecida desde o início das chuvas. Ainda não há informações sobre sua identidade.

Bombeiros de todo o país ajudaram o estado gaúcho. 19 estados do Brasil, além do Distrito Federal e Força Nacional, ainda estão com militares no Rio Grande do Sul para ajudar nas operações. São eles: Acre, Alagoas, Amapá, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rondônia, Santa Catarina Sergipe, São Paulo e Tocantins.