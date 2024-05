Caminhão cai de ribanceira e carro fica pendurado após engavetamento no RJ

Do UOL, em São Paulo

Um caminhão caiu em uma ribanceira e um carro ficou preso no guarda-corpo da BR-116, na Serra das Araras, após um engavetamento nesta quinta-feira (16).

O que aconteceu

O acidente foi registrado às 9h40 no km 231 da via, no município de Piraí (RJ). A dinâmica da colisão não foi detalhada pela Polícia Rodoviária Federal.

Todos os ocupantes do caminhão que caiu da ribanceira sobreviveram. O motorista saiu ileso e os outros dois passageiros, um jovem de 18 anos e uma adolescente de 17, tiveram ferimentos leves. Eles foram levados ao Hospital São João Batista.

Motorista dos outros três carros envolvidos no acidente também saíram ilesos. Eles não precisaram ser hospitalizados.