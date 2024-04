China registra crescimento sólido do PIB no 1º trimestre mas dados de março mostram que demanda ainda é fraca

Por Joe Cash e Kevin Yao

PEQUIM (Reuters) - A economia da China cresceu mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre, segundo dados divulgados nesta terça-feira, oferecendo um certo alívio às autoridades que tentam sustentar o crescimento diante da fraqueza prolongada do setor imobiliário e do aumento da dívida dos governos locais.

Entretanto, uma série de indicadores de março divulgados juntamente com os dados do PIB - incluindo investimento imobiliário, vendas no varejo e produção industrial - mostrou que a demanda interna continua frágil e está retardando o impulso geral.

O governo revelou uma série de medidas de políticas fiscal e monetária em uma tentativa de atingir o que os analistas descreveram como uma meta ambiciosa de crescimento do PIB em 2024, de cerca de 5%, observando que a taxa de crescimento de 5,2% do ano passado foi provavelmente favorecida por uma recuperação de um 2022 afetado pela Covid.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 5,3% entre janeiro e março em relação ao ano anterior, mostraram dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas, confortavelmente acima da expectativa dos analistas em uma pesquisa da Reuters de um aumento de 4,6% e um pouco mais forte do que a expansão de 5,2% nos três meses anteriores.

"O crescimento forte no primeiro trimestre contribui muito para que a China atinja sua meta de "cerca de 5%" para o ano", disse Harry Murphy Cruise, economista da Moody's Analytics.

"A produção industrial também foi sustentada durante o trimestre, mas os dados fracos de março são motivo de preocupação. Igualmente preocupante é o fato de as famílias da China continuarem a manter suas carteiras fechadas."

Na comparação trimestral, o PIB cresceu 1,6% no primeiro trimestre, acima da previsão de 1,4%.

A segunda maior economia do mundo tem enfrentado dificuldades para conseguir uma recuperação forte e sustentável pós-Covid, sobrecarregada por uma prolongada queda no setor imobiliário, dívidas crescentes dos governos locais e gastos fracos do setor privado.

Na semana passada, a Fitch reduziu a perspectiva da recomendação de crédito soberano da China para negativa citando riscos para as finanças públicas, uma vez que Pequim canaliza mais gastos para infraestrutura e manufatura de alta tecnologia.

O governo está recorrendo ao trabalho em infraestrutura para ajudar a impulsionar a economia, uma vez que os consumidores estão cautelosos em relação aos gastos e as empresas não têm confiança para expandir.

DADOS FRACOS DE MARÇO

A economia teve um início sólido este ano, mas os dados de março sobre exportações, inflação ao consumidor, preços ao produtor e empréstimos bancários mostraram que o ímpeto pode vacilar novamente e reforçaram os apelos por mais estímulos para sustentar o crescimento.

De fato, dados separados sobre a produção industrial e as vendas no varejo, divulgados juntamente com o relatório do PIB, destacaram a persistente fraqueza da demanda doméstica.

Em março, a produção industrial cresceu 4,5% em relação ao ano anterior, em comparação com um aumento previsto de 6,0% e um ganho de 7,0% no período de janeiro a fevereiro.

O crescimento das vendas no varejo, um indicador do consumo, aumentou 3,1% na comparação anual em março, contra uma previsão de aumento de 4,6% e marcando uma desaceleração em relação ao ganho de 5,5% no período de janeiro a fevereiro.

O investimento em ativos fixos cresceu 4,5% ao ano nos primeiros três meses de 2024, contra as expectativas de um aumento de 4,1%. Ele cresceu 4,2% no período de janeiro a fevereiro.