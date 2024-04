Série A: Atalanta e Verona empatam em 2 a 2

SÃO PAULO, 15 ABR (ANSA) - Atalanta e Verona empataram em 2 a 2 no encerramento da 32ª rodada do Campeonato Italiano.

A partida aconteceu nesta segunda-feira (15) no estádio Azzurri d'Italia, em Bérgamo.

A Atalanta começou melhor e marcou 2 a 0 ainda no começo do jogo com os gols de Gianluca Scamacca aos 13 minutos e Éderson aos 18 da etapa inicial.

O Verona, no entanto, reagiu na etapa final e empatou o jogo com dois gols que também saíram próximos um do outro: Darko Lazovic fez o primeiro aos 11 e Tijjani Noslin igualou o placar aos 15 do segundo tempo.

A Atalanta está em sexto lugar com 51 pontos no Campeonato Italiano.

Restam seis rodadas, mas o time de Bérgamo ainda tem mais sete jogos pela frente, já que a partida contra a Fiorentina, que deveria ter acontecido no dia 17 de março, foi adiada diante da morte de Joe Barone, CEO da equipe de Florença, e ainda não foi remarcada.

O próximo jogo pelo Campeonato Italiano será no próximo domingo (21), às 15h45 no horário de Brasília, fora de casa contra o Monza.

Apesar de distante do grupo dos quatro primeiros colocados que vão à próxima Liga dos Campeões da Europa, os bergamascos ainda têm duas possibilidades de disputar o torneio na próxima temporada.

A primeira virá ultrapassando a Roma, atualmente cinco pontos à frente (mas também com um jogo atrasado), e conquistando assim uma eventual vaga adicional que depende da performance dos times italianos nos torneios internacionais desta temporada.

A segunda é em caso de título na Liga Europa desta temporada.

A equipe de Bérgamo está praticamente garantida na semifinal após vencer o Liverpool por 3 a 0 na Inglaterra no primeiro jogo das quartas de final.

O jogo de volta será nesta quinta-feira (18), às 16h no horário de Brasília, no estádio Azzurri d'Italia.

Já o Verona segue lutando contra o rebaixamento: o empate fez a equipe ganhar duas posições e chegar ao 15º lugar com 28 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento.

O próximo jogo será no sábado (2), às 15h45 no horário de Brasília, em casa contra a Udinese.

A partida será crucial na luta contra o descenso, já que o adversário está uma posição abaixo (com uma partida atrasada), fora da zona de rebaixamento apenas pelo saldo de gols. (ANSA).

