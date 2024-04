Federação investigará jogador da Inter por faixa provocativa

MILÃO, 29 ABR (ANSA) - A Federação Italiana de Futebol (Figc) abriu uma investigação contra o jogador Denzel Dumfries, da Internazionale, que provocou Theo Hernández, do Milan, durante as celebrações do 20º Scudetto dos nerazzurri.

O atleta holandês exibiu uma faixa que mostrava uma montagem de uma famosa foto do jogo Grand Theft Auto V (GTA V). Na arte, Dumfries é retratado levando o lateral-esquerdo francês, que estava no corpo de um cachorro, para passear em uma coleira.

Após a repercussão do episódio, Dumfries se desculpou pela atitude, mas deverá ser multado pelas autoridades esportivas da Itália.

"Durante as celebrações, exibi uma faixa com uma imagem inadequada. Sou um jogador que adora a rivalidade no futebol, é uma parte crucial de cada jogo, mas foi um equívoco meu nada inteligente", disse o atleta da Inter. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.