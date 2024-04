Embarcação italiana abate drone houthi no Mar Vermelho

ROMA, 29 ABR (ANSA) - Uma embarcação da Marinha da Itália abateu um drone houthi no Mar Vermelho nesta segunda-feira (29).

A fragata Virginio Fasan estava envolvida na proteção de um navio mercante europeu como parte da operação Áspide, orientada à defesa dos ataques de houthis.

O drone, com características semelhantes aos utilizados em ataques anteriores do grupo iemenita, estava a cerca de cinco quilômetros do navio italiano, indo em direção ao navio mercante escoltado.

O Ministério da Defesa da Itália informou que ataques complexos com mísseis e drones já haviam ocorrido no início do dia, mas foram evitados graças às manobras evasivas realizadas pelo navio mercante sob indicação do comando da fragata Fasan: "Um míssil explodiu na água perto do navio escoltado, causando apenas danos superficiais leves". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.