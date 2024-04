Brasil ultrapassa 4 milhões de casos prováveis de dengue em 2024

O Brasil ultrapassou, nesta segunda-feira (29), a marca de 4 milhões de casos prováveis de dengue em 2024. A informação consta no Painel de Monitoramento das Arboviroses, do Ministério da Saúde.

O que aconteceu

São 4.127.571 casos prováveis da doença causada pelo Aedes aegypti.

Segundo o painel, há 1.937 mortes registradas por dengue no ano. Outras 2.345 estão em investigação.

As mulheres registram 55,1% das mortes, enquanto os homens representam 44,9%.

A maioria dos casos prováveis, 761.768, estão na faixa etária de 20 a 29 anos.

Minas Gerais é o estado com mais casos prováveis, com 1.225.588 registros. Em seguida aparece São Paulo com 1.026.561 casos prováveis, e Paraná com 421.464.

Dengue em São Paulo

Todos os bairros da cidade de São Paulo estão com epidemia de dengue, segundo boletim epidemiológico divulgado nesta segunda.

Jardim Paulista e Moema entraram para a lista de bairros em epidemia. Até a semana passada, os dois eram os únicos que ainda tinha menos de 300 casos confirmados de dengue para cada 100 mil habitantes — essa é a taxa usada para definir se uma região está em epidemia ou não. A Prefeitura divulga boletins semanais.

Bairro com maior taxa de casos de dengue é a Vila Jaguara, na zona oeste. Segundo a gestão municipal, a região tem mais de 10.500 casos confirmados para cada 100 mil habitantes. Moema, por sua vez, tem o menor índice: 304,1.

Casos de dengue na cidade subiram 21,5% em uma semana. O número saltou de 181.020 para 220.029 na comparação do boletim da última segunda-feira (22) com o desta segunda-feira (29).