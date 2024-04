Ex-presidente do Uruguai "Pepe" Mujica revela tumor no esôfago

MONTEVIDÉU (Reuters) - O ex-presidente do Uruguai José Mujica, uma das figuras políticas mais populares da América do Sul, afirmou nesta segunda-feira que tem um tumor no esôfago e que será difícil receber o tratamento habitual contra o câncer.

Com 88 anos de idade, Mujica contou em uma entrevista coletiva que recebeu o diagnóstico na sexta-feira e que, por conta de uma doença imunológica de mais de duas décadas que afetou suas funções renais, o panorama de recuperação parece complexo.

"Na última sexta-feira, fui fazer um check-up e descobri que tenho um tumor no esôfago, o que é algo obviamente muito comprometedor", afirmou o ex-governante do partido de esquerda Frente Ampla.

"Desta vez, parece que o (ceifador) está vindo com a foice e vamos ver o que acontece", acrescentou.

Mujica disse que sua condição imunológica dificulta uma cirurgia ou quimioterapia e seus médicos agora vão avaliar como tratá-lo.

"Pepe" Mujica governou o Uruguai entre 2010 e 2015, depois foi senador e continua militando na ala de esquerda Movimento de Participação Popular (MPP) da Frente Ampla.

O anúncio da doença de Mujica, que prometeu continuar militando em seu partido enquanto tiver forças, gerou consternação no Uruguai e manifestações de apoio da esfera política do país, especialmente da Frente Ampla.

(Reportagem de Marion Giraldo, na Cidade do México, e Lucinda Elliot, em Montevidéu)