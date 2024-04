Parte da mídia fez Moro de 'Deus' e ele acreditou no personagem, diz Gilmar

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse que parte da mídia fez o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) de "Deus" e o ex-juiz federal "acreditou nesse personagem". As declarações de Gilmar foram feitas em entrevista ao UOL News nesta segunda-feira (15).

Tenho a impressão de que talvez Sergio Moro conhecesse pouco Brasília e talvez estivesse muito inflado - graças, inclusive, a vocês. Uma parte da mídia o fez 'Deus', o sujeito que veio para salvar. Me lembro que uma vez ouvi do general [Eduardo] Villas Bôas: 'Ah, a gente deve tudo a esse Sergio Moro'. Acho que havia essas considerações em setores muito importantes.

Acho que ele acreditou nesse personagem criado por vocês mesmos, da mídia. Depois, ele passa a se confrontar com essa dura realidade que é viver em Brasília, ter um isolamento no próprio Congresso Nacional, ver ameaçado o seu mandato. (...) Certamente ele achou que era bom ter interlocução até com pessoas que, no passado, tipificava como inimigo ou adversário.

Gilmar Mendes, ministro do STF

Conselho a Moro

Gilmar Mendes ainda explicou o conselho que deu a Moro envolvendo a biblioteca do Senado. Segundo o ministro, Moro tem "lacunas de formação".

Na conversa com Moro, eu disse: 'Poxa, Moro, eu tenho uma inveja de quem está no Senado'. Se eu desejasse um cargo que não fosse ministro do Supremo, talvez eu pensasse em ser senador. Na brincadeira, né, gente?

Aí eu disse assim [para Moro]: 'O Senado é um bom lugar'. (...) A biblioteca é famosíssima, é excelente. E você revela algumas lacunas de formação, então aproveite a chance que você está tendo no Senado - e obviamente que ele não está lá muito ocupado... Mergulhe-se na biblioteca. É uma chance de suprir esses déficits de informação e formação.

Gilmar Mendes, ministro do STF

