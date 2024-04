Homem cai em emboscada ao parar carro para ajudar mulher e é agredido em GO

Um homem de 63 anos foi agredido após cair em uma emboscada ao parar o carro para ajudar uma mulher que, supostamente, precisava de socorro, na rodovia GO-060, em São Luís de Montes Belo (GO), no domingo (14).

O que aconteceu

A vítima, que não teve a identidade divulgada, dirigia pela rodovia quando parou para ajudar uma mulher que pedia por socorro. Ao descer do veículo, o homem foi abordado por dois agressores, que o esfaquearam. Em seguida, a mulher e os comparsas fugiram com o automóvel. As informação foram repassadas pela Polícia Civil de Goiás.

O homem foi socorrido por uma equipe médica que se deslocava de Goiânia para Iporá. A vítima estava bastante ferida, mas conseguiu explicar o ocorrido e foi levada para o Hospital Regional Geraldo Landó. Ele foi internado em estado grave. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Trio suspeito foi preso horas depois do crime. A mulher de 27 anos e os dois homens, de 22 e 18 anos, devem responder pelo crime de latrocínio tentado. O carro foi recuperado e tinha manchas de sangue em seu interior. Como os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, não foi possível localizar suas defesas.