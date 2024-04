É obrigatório fazer biometria para votar nas eleições 2024? Veja regras

Não é obrigatório ter a biometria cadastrada para votar nas eleições 2024. É preciso apenas levar um documento oficial com foto ao local de votação.

Apesar de não haver restrição direta, é possível que o eleitor seja impedido de votar se deixou de atender à convocação para revisão do eleitorado com o objetivo de coletar a biometria. Neste caso, ele poderá estar com o título de eleitor cancelado.

A situação do título de eleitor pode ser consultada no site do TSE. O prazo para regularização do documento termina em 8 de maio.

Como cadastrar a biometria?

Apesar de não ser obrigatória, a biometria dá mais segurança ao eleitor e também ajuda a agilizar o processo de votação, evitando a formação de filas nas seções eleitorais. Por isso, o cadastramento é recomendado pela Justiça Eleitoral.

Para cadastrar a biometria, o eleitor deve se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo da sua residência. A coleta biométrica será feita em todos os dedos das mãos, além de ser realizada coleta da assinatura e foto digitalizada, além da confirmação dos dados pessoais.

Alguns cartórios exigem o agendamento prévio. Para isso, basta consultar o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de seu estado para saber se é necessário marcar a ida ao cartório.

É necessário comparecer ao cartório portando comprovante de endereço e documento oficial com foto.

Quando é feita a coleta da biometria?

Atualmente, quando realiza o cadastro do seu primeiro título eleitoral, o eleitor é encaminhado para agendar a ida ao cartório de sua região para fazer o cadastramento da digital.

Após tirar a primeira via do título, o site do Tribunal Superior Eleitoral emitirá um aviso de que você deve comparecer ao cartório no prazo de 30 dias, para realizar a coleta da digital.

Caso não seja possível comparecer nesse prazo, basta acessar o site do TRE de sua região e reagendar o comparecimento

Para quem já possui título de eleitor e não realizou o cadastramento biométrico, basta acessar o site do TRE do seu estado, agendar a ida ao cartório mais próximo da sua região, e comparecer levando os documentos necessários.

Até quando posso cadastrar a biometria para votar nas eleições 2024?

O fim do prazo para o cadastramento é o dia 8 de maio. Até esta data, a Justiça Eleitoral recebe documentação e formulários para cadastramento biométrico, mudança de domícilio eleitoral, além de regularização do título de eleitor.

Se eu perder o prazo, posso votar em outubro?

Sim, mesmo quem ainda não realizou o cadastramento biométrico, poderá votar normalmente nas eleições municipais de 2024.

No dia da votação, basta comparecer à sua zona eleitoral e apresentar qualquer documento oficial de identificação com foto. Vale a carteira de identidade, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, CNH e passaporte.

É possível realizar o cadastro de forma online?

Não, a coleta da biometria só pode ser feita de forma presencial, no cartório eleitoral. Para conferir os endereços, acesse o site do TRE do seu estado.