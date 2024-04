PSOL denuncia Tarcísio em Haia após 'tô nem aí' sobre mortes na Baixada

O PSOL denunciou ao TPI (Tribunal Penal Internacional) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, por crime contra a humanidade após as dezenas de mortes na Baixada Santista.

O que aconteceu

A representação criminal foi assinada na terça-feira (9). O documento é de autoria da deputada federal Luciene Cavalcante (SP), do vereador de São Paulo Celso Giannazi e do deputado estadual Carlos Giannazi (SP).

Os parlamentares pedem que o TPI, também conhecido como Tribunal de Haia, instaure um procedimento investigatório. A representação pede que eles sejam condenados por homicídio, tortura e perseguição.

No documento, os psolistas ressaltam que o governo Tarcísio reduziu o investimento em câmeras corporais nos policiais militares. "São recorrentes os casos de abuso de poder, tortura e prisões ilegais cometidas pela Polícia Militar do Estado de São Paulo sob comando dos representados", diz um tercho da representação.

A denúncia também cita uma fala de Tarcísio, feita no mês passado, em que ele comenta as críticas à Operação Verão. "E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta que eu não tô nem aí".

O UOL tenta contato com o governo de São Paulo sobre a denúncia. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Operações na Baixada

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) anunciou, no último dia 1º, o fim da terceira fase da Operação Verão, realizada no litoral paulista desde dezembro do ano passado. Ao todo, 56 pessoas foram mortas.

Operação mirou combate ao tráfico de drogas, segundo a SSP. Desde dezembro, 1.025 pessoas foram presas, 47 adolescentes foram apreendidos e 2,6 toneladas de drogas foram recolhidas. O trabalho resultou na redução de roubos em 25,8% em Santos, São Vicente e Guarujá no primeiro bimestre do ano, quando comparado ao do ano anterior, ainda de acordo com a Secretaria.

Já a Operação Escudo foi encerrada em setembro do ano passado. A ação deixou 28 pessoas mortas, também na Baixada Santista.

As duas operações foram deflagradas pela SSP-SP após a morte de policiais no litoral paulista.